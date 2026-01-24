Prijatelj mu presudio i zakopao ga 27 centimetara pod zemlju

U Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu u četvrtak 22. januara 2026. godine nastavljeno je suđenje u predmetu protiv optuženog Ivana Divljana koji se tereti za ubistvo Aleksandra Tomića, koje je počinjeno 13. januara 2025. godine u Palama.

Vještak sudske medicine Željko Karan iz Banje Luke je u sudnici izjavio da je tijelo Tomića nađeno zakopano na dubini od 27 centimetara.

Karan, koji je radio ekshumaciju i obdukciju tijela, ustanovio je kako je smrt nastala nasilno udarcem mehaničkim predmetom, ali ostavlja mogućnost da to može biti bilo šta drugo. Istakao je i da je zemlja na lokalitetu Careve Vode, u kojoj je pronađeno tijelo Tomića bila prekopana. Kompletan postupak je dokumentovan foto-dokumentacijom.

Obdukcija tijela

Patolog je predočio nalaz i mišljenje, gdje je naveo da je smrt bila nasilna.

Prilikom obdukcije moglo se primijetiti nagnječenje vitalnih dijelova mozga. Između ostalog, patolog je izjavio da su, nakon obdukcije, na tijelu utvrđene povrede lica, uključujući područje iznad lijeve obrve, lijevo uho i nosnu piramidu, kao i unutrašnje krvarenje i promjene na mozgu, što je dovelo do smrtnog ishoda.

Pretres mobitela

Ovom ročištu pristupio je i svjedok Tužilaštva Vladimir Gigović koji je radio identifikaciju telefona, odnosno ID broj.