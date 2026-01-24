Prijatelj mu presudio i zakopao ga 27 centimetara pod zemlju

U Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu u četvrtak 22. januara 2026. godine nastavljeno je suđenje u predmetu protiv optuženog Ivana Divljana koji se tereti za ubistvo Aleksandra Tomića, koje je počinjeno 13. januara 2025. godine u Palama.
Vještak sudske medicine Željko Karan iz Banje Luke je u sudnici izjavio da je tijelo Tomića nađeno zakopano na dubini od 27 centimetara.
Karan, koji je radio ekshumaciju i obdukciju tijela, ustanovio je kako je smrt nastala nasilno udarcem mehaničkim predmetom, ali ostavlja mogućnost da to može biti bilo šta drugo. Istakao je i da je zemlja na lokalitetu Careve Vode, u kojoj je pronađeno tijelo Tomića bila prekopana. Kompletan postupak je dokumentovan foto-dokumentacijom.
Obdukcija tijela
Patolog je predočio nalaz i mišljenje, gdje je naveo da je smrt bila nasilna.
Prilikom obdukcije moglo se primijetiti nagnječenje vitalnih dijelova mozga. Između ostalog, patolog je izjavio da su, nakon obdukcije, na tijelu utvrđene povrede lica, uključujući područje iznad lijeve obrve, lijevo uho i nosnu piramidu, kao i unutrašnje krvarenje i promjene na mozgu, što je dovelo do smrtnog ishoda.
Pretres mobitela
Ovom ročištu pristupio je i svjedok Tužilaštva Vladimir Gigović koji je radio identifikaciju telefona, odnosno ID broj.
Gigović koji je vještak digitalne struke, izvršio je pretres mobilnih telefona i sim kartica po nalogu Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.
Na ročištu je bio i optuženi Ivan Divljan, uz prisustvo svog branioca Veljka Ćivše.
Divljan se i dalje brani šutnjom, a na ovom ročištu je u sudnici bio i njegov otac.
Ročištu su prisustvovali roditelji i supruga preminulog Aleksandra, sestra, članovi porodice i prijatelji. Divljan je smješten u KPZ-u u Kuli. Sljedeće ročište je zakazano za 17. februar 2026. godine, u 13 sati, na kojem je planirano saslušanje dva vještaka i svjedoka Tužilaštva.
Sadržaj optužnice
U optužnici se, između ostalog, navodi i to da je Divljan s umišljajem, na podmukao način lišio života Tomića. Divljan je 13. 1. 2025. godine, svojim automobilom došao pred porodičnu kuću Tomića s kojim je bio u prijateljskim odnosima. Tomić je ušao u njegov automobil, sjeo na suvozačevo mjesto, te su se uputili u pravcu Carevih Voda.
Kada su došli na zemljanu površinu pored lokalnog puta, izašli su iz vozila, te je Divljan, upotrebom podesnog alata, snažno udario Tomića u predjelu lijeve strane glave, zahvatajući lijevu ušnu školjku, spoljašnji ugao lijevog oka i lijevu stranu nosa, svjestan da će jačinom takvog udarca usmjerenog u pravcu glave T. A. nastupiti smrt istog, a što je i htio, pa je T. A. od siline udarca zadobio povrede u vidu razorenja vitalno važnih moždanih centara i pritiska na mozak od krvi izlivene unutar lobanjske šupljine od kojih povreda je nastupila smrt istog neposredno nakon povređivanja, da bi potom s tijela T. A. skinuo sve odjevne predmete i obuću, te je beživotno tijelo zakopao u zemlju, nakon čega se istim vozilom udaljio s lica mjesta.