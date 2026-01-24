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TUŽILAŠTVO KS

Predložen jednomjesečni pritvor za dilera Ajdina Sadikovića (34): Tokom pretresa pronađena droga, oružje i municija

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela

Tužilaštvo zatražilo ptivor za uhapšenog Sadikovića. Federalna TV / MUP KS

A. O.

24.1.2026

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Ajdinu Sadikoviću.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, potvrđeno je jutros iz Tužilaštva KS. 

Podsjetimo, Sadiković je uhapšen u akciji kodnog naziva "Ammo", koju su sproveli policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS.

- U izvršenim pretresima stambenih objekata, na području Novog Grada i Ilidže, pronađeno je više različitih pakovanja suhe zeljaste materije koje asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne količine cca 400 grama, automatska puška sa preklopnim kundakom i okvirom, drveni sanduk sa pet spremnika, pištolj sa dva okvira, više od 800 komada municije različitog kalibra, određena količina gotovog novca, dvije digitalne vage, dvije drobilice, mobilni telefon, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM-a Kantona Sarajevo, slobode je lišen A.S. (1992) iz Sarajeva - saopćeno je jučer iz MUP-a KS. 

# KANTONALNO TUŽILAŠTVO KS
# MUP KS
# AJDIN SADIKOVIĆ
# AKCIJA AMMO
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