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"LIJEVAK"

MUP KS u akciji: Za noć prekontrolisano 428 vozača

U Ilijašu, u ulicama Moševička, Malešići i Stari Ilijaš, kontrolisano je 206 vozača

Kontrola saobraćaja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

24.1.2026

Provodeći pojačane aktivnosti kontrole učesnika u saobraćaju, vozila i vozača, policijski službenici Policijske uprave Novi Grad i Policijske uprave Ilijaš su realizirali akcije "Lijevak", kojom prilikom je kontrolisano ukupno 428 vozila.

U Novom Gradu, u ulici Bulevar Meše Selimovića, kontrolisana su 222 vozača. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja prekršajno je sankcionisan 31 vozač. Iz saobraćaja su isključena tri vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, dok je jedan vozač isključen zbog odbijanja testiranja na prisustvo opojnih droga.

U Ilijašu, u ulicama Moševička, Malešići i Stari Ilijaš, kontrolisano je 206 vozača. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH sankcionisano je 85 vozača, dok su dvije osobe sankcionisane zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Pet vozača je isključeno iz saobraćaja – četiri zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a peti zbog upravljanja vozilom prije sticanja prava na upravljanje.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo i u narednom periodu će provoditi planske aktivnosti s ciljem povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, saopćeno je iz MUP-a KS. 

# NOVI GRAD
# MUP KS
# PU ILIJAŠ
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