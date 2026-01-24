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STRAVIČAN SLUČAJ

Horor kod Banje Luke: Otac uhapšen zbog obljube kćerki (6 i 8), pritvorena i majka

Otac monstrum uhapšen je sredinom januara nakon što su istražni organi došli do dokaza da je seksualno zlostavljao obje kćerke

MUP RS. Info Bijeljina (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

24.1.2026

Muškarac (49) iz okoline Banje Luke uhapšen je zbog stravičnog slučaja pedofilije u kojem su žrtve, kako se sumnja, bile njegove kćerke stare šest i osam godina, saznaje ATV.

Otac monstrum uhapšen je sredinom januara nakon što su istražni organi došli do dokaza da je seksualno zlostavljao obje kćerke. Zajedno s njim uhapšena je i njegova supruga, odnosno majka djevojčica zbog sumnje da je znala za zlostavljanje, ali ništa nije učinila da to spriječi ili prijavi.

Uhapšena i majka

Istragu vode PU Banja Luka i Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci po čijem nalogu su 49-godišnji muškarac i njegova 36-godišnja supruga uhapšeni. Na prijedlog tužilaštva Okružni sud je oboma odredio jednomjesečni pritvor.

Prema saznanjima ATV-a ocu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo obljube nad djetetom mlađim od 15 godina. Zajedno sa suprugom osumnjičen je i za zapuštanje i zlostavljanje kćerki jer, kako saznajemo, djecu uopšte nisu upisali u školu, iako je starija već trebala da ide u treći razred.

Živi i radi na relaciji Banja Luka - Njemačka

Osumnjičeni 49-godišnjak visokoobrazovana osoba koja živi i radi na relaciji Banja Luka - Njemačka neslužbeno saznaje ATV.

Radi zaštite žrtava u tužilaštvu i policiji nisu željeli da otkrivaju bilo kakve informacije o ovom monstruoznom slučaju. Nakon hapšenja roditelja, djeca su smještena na sigurno i s njima radi stručni tim.

# PEDOFILIJA
# BANJA LUKA
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