Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška saobraćajna nesreća u Živinicama: Povrijeđeno osam osoba

U nesreći su učestvovala dva automobila

Mjesto nesreće. Živinički Hunjer

M. Až.

24.1.2026

Na putnom pravcu Živinice – Dubrave večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđeno osam osoba.

- U nesreći su učestvovala dva automobila, povrijeđeno je osam osoba - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a TK.

Stepen povreda još uvijek se utvrđuje, jer nadležni ljekari obavljaju potrebne preglede.

Na mjestu događaja osim policije prisutni su i timovi hitne medicinske pomoći, koji pružaju neophodnu asistenciju povrijeđenima.

Zbog uviđaja, saobraćaj na ovom dijelu puta odvija se otežano i očekuju se zastoji.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# ŽIVINICE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.