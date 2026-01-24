Teška saobraćajna nesreća u Živinicama: Povrijeđeno osam osoba

Na putnom pravcu Živinice – Dubrave večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđeno osam osoba.

- U nesreći su učestvovala dva automobila, povrijeđeno je osam osoba - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a TK.

Stepen povreda još uvijek se utvrđuje, jer nadležni ljekari obavljaju potrebne preglede.

Na mjestu događaja osim policije prisutni su i timovi hitne medicinske pomoći, koji pružaju neophodnu asistenciju povrijeđenima.

Zbog uviđaja, saobraćaj na ovom dijelu puta odvija se otežano i očekuju se zastoji.