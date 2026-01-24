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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Saobraćajna nesreća na Socijalnom: Sudarila se tri vozila

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama

Nesreća u Sarajevu. Crna Hronika

M. Až.

24.1.2026

U sarajevskom naselju Socijalno večeras došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri vozila.

- Tri vozila su učestvovala u nesreći, ekipe su upućene na lice mjesta - potvrđeno je iz operativnog centra MUP-a KS za portal "Avaza".

Jedan automobil je završio na tramvajskim šinama i udario u stub. Još dva automobila koja su učestvovala u nezgodi su se zaustavila okrenuta u suprotnom pravcu.

Saobraćaj je obustavljen u smjeru centra grada, a policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo preusmjeravaju saobraćaj u sporedne ulice. Obustavljen je i tramvajski saobraćaj.

Na mjestu nesreće je stigla i ekipa Hitne pomoći.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

Više detalja bit će poznato nakon završenog uviđaja.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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