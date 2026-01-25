Detalji haosa kod Aerodroma Tuzla: Potukli se "Delije" i "Torcida", 23 osobe povrijeđene, među njima i policajac, 93 osobe privedene

U tučnjavi koja se desila sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali su pripadnici navijačke grupe Delije i Torcida, najvatreniji navijači Crvene zvezde i Hajduka iz Splita.

- Dana 24.01.2026. Godine, PS Živinice, oko 21,55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tučnjava više lica. Na mjesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervevcije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tučnjavi je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske - potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.