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MUP TK

Detalji haosa kod Aerodroma Tuzla: Potukli se "Delije" i "Torcida", 23 osobe povrijeđene, među njima i policajac, 93 osobe privedene

O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona te je u toku uviđaj

Haos u Tuzli. Facebook

S. S.

25.1.2026

U tučnjavi koja se desila sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali su pripadnici navijačke grupe Delije i Torcida, najvatreniji navijači Crvene zvezde i Hajduka iz Splita.

- Dana 24.01.2026. Godine, PS Živinice, oko 21,55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tučnjava više lica. Na mjesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervevcije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tučnjavi je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske - potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Naglasila je da su u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a TK zadržane 93 osobe, navijači spomenutih grupa, a preduzetim radnjama je utvrđeno da nijedan učesnik u tučnjavi nije s područja Tuzlanskog kantona.

- Prema prvim informacijama, u tučnjavi je povrijeđeno 23 lica, od kojih i jedan policijski službenik. O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona te je u toku uviđaj, a sve dalje mjere i radnje preduzimati će se prema uputama dežurnog tužioca - navela je Sprečić.

# MUP TK
# DELIJE
# TORCIDA
# TUZLA
# ŽIVINICE
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