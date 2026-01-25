Brojna pitanja o tučnjavi u kojoj su uhapšena 93 navijača bez odgovora: Jasno je otkud Delije u Tuzli, no šta je tu radila Torcida?

Veliki haos izbio je sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, a epilog je bio 23 povrijeđene osobe, među njima i policajac, a 93 osobe u pritvoru. U sukobu su učestvovale navijačke grupe Delije i Torcida, najvatreniji navijači Crvene zvezde i Hajduka iz Splita.

I dok je poznato da su se navijači Crvene zvezde vraćali iz Malmea, gdje se igrala evropska utakmica, nije poznato otkud Torcida na ovoj lokaciji. Hajduk ne igra evropska takmičenja, a danas igraju meč u Splitu protiv Istre. Tako da nije izvodivo da su navijači krenuli na utakmicu, jer put kroz Tuzlu im ni na koji način ne može biti usput. Jedino bi to, eventualno, to mogao biti neki put prema Splitu za navijače iz Orašja, no i tu je zaista teško povjerovati da postoji tako organizirana grupa iz ovog malog mjesta, koje svakako više gravitira prema Zagrebu i Osijeku, nego Splitu, prije svega zbog geografske blizine. Također, zvanična izjava iz Uprave policije MUP-a TK pokazuje da nije riječ ni o eventualnim navijačima ovog kluba s područja Tuzlanskog kantona, kojih je svakako minoran broj za ovako organiziran događaj.