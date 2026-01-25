Brojna pitanja o tučnjavi u kojoj su uhapšena 93 navijača bez odgovora: Jasno je otkud Delije u Tuzli, no šta je tu radila Torcida?

Veliki haos izbio je sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, a epilog je bio 23 povrijeđene osobe, među njima i policajac, a 93 osobe u pritvoru.
U sukobu su učestvovale navijačke grupe Delije i Torcida, najvatreniji navijači Crvene zvezde i Hajduka iz Splita.
I dok je poznato da su se navijači Crvene zvezde vraćali iz Malmea, gdje se igrala evropska utakmica, nije poznato otkud Torcida na ovoj lokaciji.
Hajduk ne igra evropska takmičenja, a danas igraju meč u Splitu protiv Istre. Tako da nije izvodivo da su navijači krenuli na utakmicu, jer put kroz Tuzlu im ni na koji način ne može biti usput. Jedino bi to, eventualno, to mogao biti neki put prema Splitu za navijače iz Orašja, no i tu je zaista teško povjerovati da postoji tako organizirana grupa iz ovog malog mjesta, koje svakako više gravitira prema Zagrebu i Osijeku, nego Splitu, prije svega zbog geografske blizine.
Također, zvanična izjava iz Uprave policije MUP-a TK pokazuje da nije riječ ni o eventualnim navijačima ovog kluba s područja Tuzlanskog kantona, kojih je svakako minoran broj za ovako organiziran događaj.
Sigurno da će dalja istraga otkriti ove detalje.
- Dana 24.01.2026. Godine, PS Živinice, oko 21,55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tučnjava više lica. Na mjesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervevcije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tučnjavi je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske - potvrdila je ranije portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.
Naglasila je da su u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a TK zadržane 93 osobe, navijači spomenutih grupa, a preduzetim radnjama je utvrđeno da nijedan učesnik u tučnjavi nije s područja Tuzlanskog kantona.
- Prema prvim informacijama, u tučnjavi je povrijeđeno 23 lica, od kojih i jedan policijski službenik. O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona te je u toku uviđaj, a sve dalje mjere i radnje preduzimati će se prema uputama dežurnog tužioca - navela je Sprečić.