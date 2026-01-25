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HAOS

Iz UKC-a Tuzla nakon sukoba navijača: Javilo nam se 18 osoba, jedan pacijent je zadržan s povredama glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzijama

Portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić je potvrdila da su 93 osobe privedene nakon ovog događaja

Veliki sukob u Tuzli. Facebook

S. S.

25.1.2026

U sukobu navijačkih grupa Delije i Torcida u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla povrijeđene su 23 osobe, a među njima i jedan policajac.

Portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić je potvrdila da su 93 osobe privedene nakon ovog događaja.

Ersija Aščerić-Mujedinović, portparolka Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, rekla je da se njima nakon ovog događaja zbog povreda javilo 18 osoba.

- Jedna osoba je zadržana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju. Pacijent je hospitaliziran u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzija tijela. Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju i Klinici za neurohirurgiju i nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje - kazala je Aščerić-Mujedinović.

# DELIJE
# TORCIDA
# MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA
# UKC TUZLA
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