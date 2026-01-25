Ovo su imena glavnih aktera sukoba navijača: Najteže prošao muškarac iz Prijedora, Torcida stigla iz Hercegovine i Dalmacije

Ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Tuzla koji se nalazi u naselju Dubrava (Živinice) sinoć je došlo do tučnjave navijača Hajduka (Torcida) i (Crvene Zvezde) nakon koje su pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona priveli 93 lica. Izlaskom policije na teren veći broj učesnika se razbježao pješice ili se vozilima udaljio u nepoznatom pravcu.

Policija je utvrdila da je prethodno na aerodrom sletio avion sa navijačima FK Crvena Zvezda te da je do tučnjave došlo odmah po njihovom izlasku iz kruga aerodroma gdje ih je čekala Torcida. U tučnjavi su povrijeđena 23 lica.