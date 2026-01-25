MUP KS proveo akciju "Lijevak": Tokom kontrola učesnika u saobraćaju uhapšena osoba s potjernice

Policijski službenici Policijske uprave Novo Sarajevo, provodeći pojačane aktivnosti kontrole učesnika u saobraćaju, realizirali su akciju "Lijevak", kojom prilikom su u ulicama Zagrebačka i Bulevar Ivice Osima kontrolisana ukupno 224 vozila.

U periodu od 23.30 do 03.30 sati, vršena je kontrola vozača i vozila, te je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja prekršajno sankcionisano 15 vozača, a dvije osobe su sankcionisane zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Prilikom kontrole, utvrđeno je da za licem K.B. (1987) raspisana centralna potraga od strane Općinskog suda u Kiseljaku, te je 39-godišnjak lišen slobode i predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo i u narednom periodu će provoditi planske aktivnosti s ciljem povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.