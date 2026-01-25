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UGROŽAVANJE SIGURNOSTI

Zbog komentara na Facebooku bi mogao završiti u zatvoru: Prijetio mitraljezom i govorio da je Žepče "hrvatsko"

Tužilaštvo smatra da je ovakvim sadržajem, koji predstavlja ozbiljnu prijetnju, izazvano uznemirenje građana, dok je kod S. H., tada kandidata za načelnika Općine Žepče, izazvan osjećaj straha i ugroženosti

Žepče. Općina Žepče

S. S.

25.1.2026

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je 7. januara 2026. godine optužnicu protiv U. A. iz Žepča zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, a optužnica je potvrđena 13. januara od strane sudije prethodnog postupka Općinskog suda u Žepču.

Kako se navodi u optužnici, U. A., ranije neosuđivan, tereti se da je 6. oktobra 2024. godine na području općine Žepče, putem društvene mreže Facebook, sa svog profila komentarisao objavu jednog portala pod naslovom “S. H. je novi načelnik Općine Žepče”.

U spornom komentaru, prema navodima Tužilaštva, napisao je prijeteće riječi u kojima pominje i upotrebu mitraljeza, uz tvrdnje da je Žepče “hrvatsko”.

Tužilaštvo smatra da je ovakvim sadržajem, koji predstavlja ozbiljnu prijetnju, izazvano uznemirenje građana, dok je kod S. H., tada kandidata za načelnika Općine Žepče, izazvan osjećaj straha i ugroženosti.

Predmet je proslijeđen Općinskom sudu u Žepču, gdje će u narednom periodu biti vođen dalji sudski postupak.

# ŽEPČE
# TUŽILAŠTVO ZDK
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