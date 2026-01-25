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LIKVIDIRAN U BANJOJ LUCI

Nakon 13 godina pronađena torbica ubijenog Zeničanina Jasmina Imširovića: Da li je ubica ostavio DNK trag

Istražioci sada imaju u rukama materijalni dokaz koji nije bio pronađen, a koji bi, prema nezvaničnim informacijama, mogao biti ključna karika ka otkrivanju ubice ili više njih

Jasmin Imširović. Avaz

S. S.

25.1.2026

Pronalazak torbice sa dokumentima i ključevima automobila Jasmina Imširovića zvanog Žabin, ubijenog u aprilu 2013. godine u Banjoj Luci, mogao bi predstavljati prelomni trenutak u jednoj od mnogih nerasvijetljenih likvidacija u RS, piše Srpskainfo.

Istražioci sada imaju u rukama materijalni dokaz koji nije bio pronađen, a koji bi, prema nezvaničnim informacijama, mogao biti ključna karika ka otkrivanju ubice ili više njih. Naravno da je za ovako nešto neophodna stručnost, pa će pred tužilaštvom koje rukovodi istragom biti veliki zadatak.

Sagovornici bliski istrazi navode da će pronađeni predmeti biti podvrgnuti detaljnim forenzičkim analizama, a posebno se ispituje mogućnost da su na njima otisci i biološki tragovi, odnosno DNK. Ukoliko se potvrdi prisustvo tuđeg DNK, ovaj slučaj bi nakon gotovo 13 godina mogao dobiti potpuno novi tok.

Savremene forenzičke metode danas omogućavaju identifikaciju i sa minimalnih tragova, čak i onih koji su godinama bili izloženi zemlji, vlazi i vremenskim uslovima.

Jasmin Imširović (48) ubijen je 21. aprila 2013. godine, iza ponoći, u sačekuši ispred zgrade u banjalučkom naselju Kočićev vijenac. Komšije su oko 2.30 čule povike: “Policija, policija”. Nedugo potom odjeknula su dva hica. Imširović je pogođen u srce i grudi, a napadač je, prema svemu sudeći, imao unaprijed isplaniran bijeg.

Stanari su tada govorili da su primijetili automobil s vozačem koji je čekao. Podsjetimo, Imširović je u vrijeme ubistva bio pod lupom SIPA-e zbog veza sa međunarodnom trgovinom narkoticima, kriminalnim klanovima u BiH i inostranstvu, te obračunima narkoklanova. Istraga je tada uključivala i MUP Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom na to da je ubijeni rođen u Zenici i imao je dugu kriminalnu prošlost. Ipak, uprkos brojnim saslušanjima, ubistvo do danas nije rasvijetljeno.

# BANJA LUKA
# JASMIN IMŠIROVIĆ
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