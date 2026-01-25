Video / "Avaz" na licu mjesta: Ovdje je "Torcida" sinoć napravila sačekušu "Delijama"

Veliki haos izbio je sinoć ispred Međunarodnog aerodroma Tuzla, nakon što su navijači Hajduka, popularna "Torcida", napravili sačekušu za navijače Crvene zvezde, popularne "Delije", koji su se vraćali iz Malmea.

Pripadnici MUP-a TK su u prostorije za zadržavanje doveli 93 aktera ovog događaja, a nakon toga je njih 11 uhapšeno i prema posljednjim informacijama za većinu njih će biti određen pritvor.

Riječ je o sljedećim pripadnicima Torcide: Josip Kustura, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marino Kristijan Mikeli, Roko Kalašić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Vukasović Petar i Pero Vujčić, svi iz Splita. Također, uhapšeni su Roko Kalašić iz Pule, Alen Barunčić iz Vinkovaca i Duje Penić iz Ploča.

Navijači su ušli u BiH na GP Kamensko, a prema informacijama portala "Istraga.ba" graničnim policajcima su rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče.

U haosu su povrijeđene 23 osobe, a najteže je prošao muškarac iz Prijedora, koji je zadržan na intenzivnoj njezi.

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