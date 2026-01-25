Evo kako su izgledale Gornje Dubrave nakon sačekuše "Torcide" za "Delije": Pocijepana odjeća na sve strane, palice...

Navijači Hajduka, popularna "Torcida", napravili su sačekušu sinoć na Međunarodnom aerodromu Tuzla navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.
KOD AERODROMA
Većinom je riječ o državljanima Hrvatske, mahom iz Dalmacije, koji su u BiH ušli preko GP Kamensko, a graničnim policajcima su rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče
Gornje Dubrave nakon tučnjave. Avaz
Navijači Hajduka, popularna "Torcida", napravili su sačekušu sinoć na Međunarodnom aerodromu Tuzla navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.
U sukobu su učestvovale 93 osobe, koje su kasnije dovedene u MUP TK, a nakon toga je njih 11 uhapšeno i prema posljednjim informacija za većinu njih će biti određen pritvor.
Većinom je riječ o državljanima Hrvatske, mahom iz Dalmacije, koji su u BiH ušli preko GP Kamensko, a graničnim policajcima su rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče.
Čak 23 osobe su povrijeđene, među njima i jedan policajac, a od toga se 18 njih javilo na UKC Tuzla. Muškarac iz Prijedora je zadržan na intenzivnoj njezi, dok su ostale osobe puštene.
"Avaz" je u posjedu fotografija koje su nastale nakon haosa koji je izbio u Gornjim Dubravama. Na fotografijama su vidljive brojne palice, kao i pocijepana odjeća.
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