Evo kako su izgledale Gornje Dubrave nakon sačekuše "Torcide" za "Delije": Pocijepana odjeća na sve strane, palice...

Navijači Hajduka, popularna "Torcida", napravili su sačekušu sinoć na Međunarodnom aerodromu Tuzla navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.

U sukobu su učestvovale 93 osobe, koje su kasnije dovedene u MUP TK, a nakon toga je njih 11 uhapšeno i prema posljednjim informacija za većinu njih će biti određen pritvor.

Većinom je riječ o državljanima Hrvatske, mahom iz Dalmacije, koji su u BiH ušli preko GP Kamensko, a graničnim policajcima su rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče.