Potvrđeno iz MUP-a TK: Nakon sačekuše za "Delije" na aerodromu uhapšeno 14 osoba, 11 su državljani Hrvatske

U "sačekuši" koju su napravili navijači Hajduka, popularna "Torcida", u mjestu Gornje Dubrave kod Međunarodnog aerodroma Tuzla povrijeđene su 23 osobe, a među njima i jedan policajac.
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Trenutno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK, a nakon kriminalističke obrade isti će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK
Nakon haosa. Avaz
U "sačekuši" koju su napravili navijači Hajduka, popularna "Torcida", u mjestu Gornje Dubrave kod Međunarodnog aerodroma Tuzla povrijeđene su 23 osobe, a među njima i jedan policajac.
Portparolka Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić je rekla da je tokom kriminalističke istrage utvrđeno da se 14 osoba dovodi u vezu sa počinjenjem krivičnog djela.
11 osoba su državljani Republike Hrvatske, a tri su državljani Bosne i Hercegovine.
- Istima u skladu sa uputama dežurnog kantonalnog Tužilaštva oduzeta sloboda, trenutno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK, a nakon kriminalističke obrade isti će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK - kazala je Sprečić.
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