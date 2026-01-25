Potvrđeno iz MUP-a TK: Nakon sačekuše za "Delije" na aerodromu uhapšeno 14 osoba, 11 su državljani Hrvatske

U "sačekuši" koju su napravili navijači Hajduka, popularna "Torcida", u mjestu Gornje Dubrave kod Međunarodnog aerodroma Tuzla povrijeđene su 23 osobe, a među njima i jedan policajac.

Portparolka Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić je rekla da je tokom kriminalističke istrage utvrđeno da se 14 osoba dovodi u vezu sa počinjenjem krivičnog djela.