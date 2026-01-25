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IZREČENA MJERA

Općinski sud u Sarajevu: Zabranjeno sastajanje i komunikacija Durakoviću, Fazlagiću i Javorovcu

Zabrana uključuje zabranu svakog oblika komunikacije između navedenih osumnjičenih lica

Općinski sud u Sarajevu. Avaz

M. Až.

25.1.2026

Po nalogu postupajuće tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražitelji Federalne uprave policije (FUP) u petak su u Sarajevu priveli Seluedina Durakovića, Alena Fazlagića i Elvira Javorovca.

Postupajuća tužiteljica predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za Alena Fazlagića i Elvira Javorovca. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli dovršiti krivično djelo, s obzirom na to da se terete za njegovo pripremanje.

Za trećeg osumnjičenog, Seluedina Durakovića, tužilaštvo je predložilo izricanje mjera zabrane. Te mjere uključuju zabranu međusobnog komuniciranja, zabranu napuštanja Kantona Sarajevo, kao i zabranu posjećivanja jednog ugostiteljskog objekta u Sarajevu.

- Odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj T09 0 KT 205280 25 od 24.1.2026. godine u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih E.J. i A.F. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Pripremanje krivičnog djela iz člana 339. Krivičnog zakona FBiH u vezi sa članom 31. istog Zakona, te S.D. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. stav 3. KZ FBIH, nakon održanog ročišta 25.1.2026. godine, Općinski sud u Sarajevu donio je Rješenje kojim se prema osumnjičenim E.J., A.F. i S.D. određuju mjere zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja te mjera zabrane međusobnog sastajanja između osumnjičenih E.J., A.F. i S.D., a koja zabrana uključuje zabranu svakog oblika komunikacije između navedenih osumnjičenih lica - navodi se u saopćenju.

Osumnjičeni su ranije bili privedeni, ali ih je postupajuća tužiteljica iz Istočnog Sarajeva pustila na slobodu, ne tražeći pritvor niti izricanje bilo kakvih mjera zabrane, nakon što su ih priveli policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# ALEN FAZLAGIĆ
# SELUEDIN DURAKOVIĆ
# ELVIR JAVOROVAC
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