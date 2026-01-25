Općinski sud u Sarajevu: Zabranjeno sastajanje i komunikacija Durakoviću, Fazlagiću i Javorovcu

Po nalogu postupajuće tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo, istražitelji Federalne uprave policije (FUP) u petak su u Sarajevu priveli Seluedina Durakovića, Alena Fazlagića i Elvira Javorovca.

Postupajuća tužiteljica predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za Alena Fazlagića i Elvira Javorovca. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli dovršiti krivično djelo, s obzirom na to da se terete za njegovo pripremanje.

Za trećeg osumnjičenog, Seluedina Durakovića, tužilaštvo je predložilo izricanje mjera zabrane. Te mjere uključuju zabranu međusobnog komuniciranja, zabranu napuštanja Kantona Sarajevo, kao i zabranu posjećivanja jednog ugostiteljskog objekta u Sarajevu.