Ronioci u Savi pronašli tijelo žene i automobil

U mjestu Uštica kod Jasenovca, danas oko 15 sati, u rijeci Savi su ronioci ATJ Lučko pronašli beživotno tijelo ženske osobe, kao i automobil, saopćila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.

U toku je policijski uviđaj, a nadležni nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

Na tijelu nisu uočeni tragovi nasilne smrti, a zbog daljnje obdukcije prevezeno je na odjel patologije sisačke Opće bolnice.

Policija je pozvala građane da zasad ne šire neslužbene informacije dok se ne završe sva službena ispitivanja.