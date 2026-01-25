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TRAGEDIJA

Ronioci u Savi pronašli tijelo žene i automobil

U toku je policijski uviđaj

Ronioci pronašli tijelo. Ivica Galovic/PIXSELL (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

25.1.2026

U mjestu Uštica kod Jasenovca, danas oko 15 sati, u rijeci Savi su ronioci ATJ Lučko pronašli beživotno tijelo ženske osobe, kao i automobil, saopćila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.

U toku je policijski uviđaj, a nadležni nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

Na tijelu nisu uočeni tragovi nasilne smrti, a zbog daljnje obdukcije prevezeno je na odjel patologije sisačke Opće bolnice.

Policija je pozvala građane da zasad ne šire neslužbene informacije dok se ne završe sva službena ispitivanja.

# SAVA
# JASENOVAC
# HRVATSKA
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