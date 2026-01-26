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GORNJE DUBRAVE

Video / Pogledajte kako je policija hapsila navijače nakon haosa na aerodromu: Skrivali se među kućama, u šumi i potoku

Većinom je riječ o državljanima Hrvatske, mahom iz Dalmacije, koji su u BiH ušli preko GP Kamensko, a graničnim policajcima su rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče

Haos u Gornjim Dubravama. Hayat

S. S.

26.1.2026

Navijači Hajduka, popularna "Torcida", napravili su sačekušu preksinoć na Međunarodnom aerodromu Tuzla navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.

U sukobu su učestvovale 93 osobe, koje su kasnije dovedene u MUP TK, a nakon toga je njih 14 uhapšeno i prema posljednjim informacija za većinu njih će biti određen pritvor.

Većinom je riječ o državljanima Hrvatske, mahom iz Dalmacije, koji su u BiH ušli preko GP Kamensko, a graničnim policajcima su rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče.

Čak 23 osobe su povrijeđene, među njima i jedan policajac, a od toga se 18 njih javilo na UKC Tuzla. Muškarac iz Prijedora je zadržan na intenzivnoj njezi, dok su ostale osobe puštene.

"Avaz" je u posjedu fotografija koje su nastale nakon haosa koji je izbio u Gornjim Dubravama. Na fotografijama su vidljive brojne palice, kao i pocijepana odjeća.

Ekipa emisije "Slučajevi X" boravila je sa specijalcima MUP-a TK, koji su tragali za navijačima. Kako navode, pronašli su ih među kućama, u šumi i lokalnom potoku.

# MUP TK
# MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA
# GORNJE DUBRAVE
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