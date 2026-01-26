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UZROK SE ISTRAŽUJE

Prve slike nakon pada aviona u kojem je bilo osam osoba: Pripada čuvenim advokatima?

Spekuliše se da je u pitanju avion koji pripada advokatskoj kancelariji "Arnold & Itkin" sa sjedištem u Hjustonu

Avion sa osam osoba srušio se tokom poletanja sa aerodroma Bangor, u saveznoj državi Mejn. Arhiv

M. P.

26.1.2026

Privatni mlazni avion sa osam osoba srušio se tokom polijetanja sa aerodroma Bangor, u saveznoj državi Mejn. Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) potvrdila je da je u incidentu učestvovao poslovni mlaznjak Bombardier Challenger 650. Lokalni mediji naveli su da je aerodrom zatvoren nakon nesreće, ali informacije o eventualnim žrtvama još nisu objavljene.

Prema navodima, avion je registrovan na korporaciju sa sedištem u Hjustonu. Navodno je letjelica u vlasništvu velike teksaške advokatske kancelarije i istaknutih donatora sportskog programa Univerziteta Teksas.

Spekuliše se da je u pitanju avion koji pripada advokatskoj kancelariji "Arnold & Itkin" sa sjedištem u Hjustonu. Potvrđeno je da je u avionu bilo osam osoba, ali dodatni detalji o njihovim identitetima ili svrsi leta nisu objavljeni. Uzrok nesreće je i dalje predmet istrage.

Takođe, ostaje nejasno da li su među putnicima bili imenovani partneri i donatori sportskog programa Univerziteta Teksas, Kurt Arnold i Džejson Itkin.

# PAD AVIONA
# SAD
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