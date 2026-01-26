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PRILIKOM KONTROLE

Prijedorska policija uhapsila jednu osobu: Pronađene tri ručne bombe, municija i droga

Do hapšenja i pretresa uhapšenog je došlo prilikom saobraćajne kontrole

Pronađeni predmeti. RTRS

Dž. M.

26.1.2026

Iz Policijske uprave Prijedor saopćili su da su na području Novog Grada lišili slobode osobu inicijala A. G., kod koje su pronađene tri ručne bombe i 50 komada municije kalibra 7,62 milimetra.

Također je pronađena i oduzeta manja kutija s ostacima bijele praškaste supstance koja svojim izgledom podsjeća na kokain.

Do hapšenja i pretresa uhapšenog je došlo prilikom saobraćajne kontrole kada je utvrđeno da vozilom upravlja pod dejstvom narkotika.

- Zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH uhapšenom je uručen prekršajni nalog - navode iz PU Prijedor.

Nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor bit će dostavljen izvještaj za počinjena krivična djela "nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" i "neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

# DROGA
# PRIJEDOR
# HAPŠENJE
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