Prijedorska policija uhapsila jednu osobu: Pronađene tri ručne bombe, municija i droga

Iz Policijske uprave Prijedor saopćili su da su na području Novog Grada lišili slobode osobu inicijala A. G., kod koje su pronađene tri ručne bombe i 50 komada municije kalibra 7,62 milimetra.

Također je pronađena i oduzeta manja kutija s ostacima bijele praškaste supstance koja svojim izgledom podsjeća na kokain.

Do hapšenja i pretresa uhapšenog je došlo prilikom saobraćajne kontrole kada je utvrđeno da vozilom upravlja pod dejstvom narkotika.

- Zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH uhapšenom je uručen prekršajni nalog - navode iz PU Prijedor.

Nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor bit će dostavljen izvještaj za počinjena krivična djela "nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" i "neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".