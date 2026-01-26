"Avaz" na licu mjesta: Među osumnjičenima u akciji "Abastergo" i jedna žena, dovedena je u prostorije MUP-a

U prostorije MUP-a KS se dovode osumnjičeni u akciji "Abastergo", nakon akcije koja je provedena na 15 lokacija na području KS.

Osobe se sumnjiče za zloupotrebu položaja i primanje dara.

- Pod istragom Tužilaštva KS je više članova Komisije za polaganje vozačkih ispita, pomoćnik kantonalnog ministra za saobraćaj i edukaciju u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i vlasnik jedne autoškole u Sarajevu. Tužilaštvo KS ih tereti za uzimanje mita od kandidata koji su polagali vozački ispit - navela je ranije portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Inače, Kemo Zilić je pomoćnik ministrice Naide Hote-Muminović u Ministarstvu odgoja i obrazovanja za sektor saobraćaja i edukacije.

Kako "Avaz" saznaje, među osumnjičenim je i jedna žena, koja je također dovedena u MUP KS.

Osumnjičeni su mjesecima prisluškivani te se tako došlo do saznanja o počinjenu krivičnih djela.