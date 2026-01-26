Arnautović otkrio detalje hapšenja pripadnika "Torcide": Policajci su postupili brzo i odgovorno

Portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona obratio se medijima povodom velike drame koja se odvijala u subotu navečer kada su pripadnici navijačke grupe "Torcida" napravili sačekušu za navijače Crvene zvezde, koji su se vraćali iz Malmea.

Kako je pojasnio osumnjičeno je 14 osoba, a među njima njih 11 su državljani Hrvatske.

- Oni su u subotu kasno navečer lišeni slobode, a onda su izvještaj o počinjenju krivičnog djela predati u nadležnost Tužilaštva KS. Oni se sumnjiče da su u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla sačekali grupu koja se vraćala iz Malmea, izvršili napad koristeći drvene palice i metalne šipke. Povrijeđeno je više od 20 osoba, četiri imaju teške povrede, a jedna povrede opasne po život. Lakše je povrijeđeno još 17 osoba, među njima jedan policajac. Danas će biti donesena naredba o provođenju istrage, bit će ispitani, a nakon toga će Tužilaštvo TK nadležnom Sudu u Živinicama dati najvjerovatnije prijedlog za određivanje pritvora za svih 14 lica. Svi su imali obilježja Torcide - kazao je Arnautović.

Naveo je da su oni došli tu i sačekali ih, da je sve bilo organizirano.

- Sve operativne informacije, njima će raspolagati neke druge informacije, o trenucima od ulaska u BiH do dolaska u Tuzlu. Mi se bavimo krivičnim djelom koje im se stavlja na teret. Policijski službenici su postupili brzo i odgovorno da se liše slobode. U prvom valu su 93 osobe lišene slobode. Prema informacijama kojima raspolažen nije bilo povrijeđenih osoba koji nisu dio niti jedne navijačke grupe, osim policajca koji je povrijeđen - kazao je.