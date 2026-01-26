Majka mladića podnijela tužbu protiv UKC-a Tuzla: Ljekari porodici "sakrili" da im je sin imao moždani udar?

Strašan slučaj potresao je porodicu Rahmanović, nakon što je njihov član Adi Rahmanović (2000.) ostao u teškom zdravstvenom stanju, poslije moždanog udara. Kako je za „Dnevni avaz“ ispričala Jasmina Rahmanović, majka mladića Adija, ona samo želi pravdu za svoje dijete. Rahmanović je dijete odvela ljekaru s obzirom na to da se žalilo na vrtoglavice. Mladić je, sudeći prema nalazima u koje smo imali uvid, bio smješten na Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a sada je porodica odlučila da tuži ovu ustanovu, što je i učinila.

Jedva primljen

- Rekla sam mu: idi uradi CT, pošto nosi naočale. On je uradio privatno, međutim, nije mu ništa pokazalo. Mi smo se ponovo javili ljekaru, oni su mu uradili CT, na kojem ništa nije pokazano i doktorica mu zaključi bolovanje i pošalje ga na posao. Drugi dan mu na poslu otkaže lijeva noga i kolege ga odvuku gore. Oni su sjedili u jednoj prostoriji, pošto su vidjeli da je u radnom odjelu, mislili da nije bitan, tako sam ja i zaključila. Dosta ljekara znam s neurologije i oni njega nisu htjeli odmah ni primiti. On nije mogao ni ustati. Primljen je pod molbom tog kolege. Mi smo došli da mu skinem radno odjelo. On je meni rekao: „Mama, oni su meni dali kao nešto za smirenje i dali su mi gusku da mokrim“. Mi smo se čuli za osam sati, otišao je da se odmori. Ujutro oko pola 9 je doktorica nazvala mog muža, govoreći da Adi nije dobro. On kad je došao sebi, pisao nam je i rekao da se sjeća svega, kako je doktorica prišla u pola 6, zvala ga, on je nju čuo, ali nije mogao reagovati – istakla je majka mladića Jasmina Rahmanović za „Dnevni avaz“.

Dodala je kako su je ljekari pitali da li Adi konzumira narkotike, što je negirala. Njen sin bio je sportski aktivan, bio je zaposlen i nije konzumirao niti cigarete, niti alkohol. Istakla je kako je magnet Adiju urađen tek u 15 sati.

Bez povrata novca

- Tad su nam rekli tek da je imao težak moždani udar, da možda neće ostati živ, da su ključna tri-četiri dana. Doktor Morankić nam je rekao da je Adi primljen tri dana prije, kad je trebalo, kada sam ga ja dovodila, moglo je da se ublaži, a kamoli da se spriječi ovo. Sve su čuli, da smo išli kod doktora Morankića neurohirurga i pozvali su nas u prostoriju na sastanak. Pitala sam zašto Adi nije primljen odmah, čim je uočeno da se žalio na vrtoglavice. Ipak, on je mlad. Načelnica je tad rekla da ne može ona da prima svakoga kome se vrti u glavi. Rekla sam im da se ne bismo svađali ko je kriv i šta je bilo, jer život je u pitanju, tad je prebačen na intenzivnu, oni će kao preko Fonda solidarnosti njemu pomoći da on ide negdje na liječenje. Ležao je u bolnici 10 do 15 dana, pa su ga prebacili na fizijatriju. Tu smo ležali, dok ga nisu osposobili uz visoku hodalicu. Kad je došao kući ništa nije mogao sam, on samo može da sjedne i da jede. Strah me, ali ja moram da radim i da ga ostavim – kaže nam potreseno majka mladića.