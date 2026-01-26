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BORBA ZA PRAVDU

Majka mladića podnijela tužbu protiv UKC-a Tuzla: Ljekari porodici "sakrili" da im je sin imao moždani udar?

Od samog početka su nas pravili budalama

Adi s majkom Jasminom. Facebook

Piše: Amila Ovčina

26.1.2026

Strašan slučaj potresao je porodicu Rahmanović, nakon što je njihov član Adi Rahmanović (2000.) ostao u teškom zdravstvenom stanju, poslije moždanog udara. Kako je za „Dnevni avaz“ ispričala Jasmina Rahmanović, majka mladića Adija, ona samo želi pravdu za svoje dijete. Rahmanović je dijete odvela ljekaru s obzirom na to da se žalilo na vrtoglavice. Mladić je, sudeći prema nalazima u koje smo imali uvid, bio smješten na Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a sada je porodica odlučila da tuži ovu ustanovu, što je i učinila.

Jedva primljen

- Rekla sam mu: idi uradi CT, pošto nosi naočale. On je uradio privatno, međutim, nije mu ništa pokazalo. Mi smo se ponovo javili ljekaru, oni su mu uradili CT, na kojem ništa nije pokazano i doktorica mu zaključi bolovanje i pošalje ga na posao. Drugi dan mu na poslu otkaže lijeva noga i kolege ga odvuku gore. Oni su sjedili u jednoj prostoriji, pošto su vidjeli da je u radnom odjelu, mislili da nije bitan, tako sam ja i zaključila. Dosta ljekara znam s neurologije i oni njega nisu htjeli odmah ni primiti. On nije mogao ni ustati. Primljen je pod molbom tog kolege. Mi smo došli da mu skinem radno odjelo. On je meni rekao: „Mama, oni su meni dali kao nešto za smirenje i dali su mi gusku da mokrim“. Mi smo se čuli za osam sati, otišao je da se odmori. Ujutro oko pola 9 je doktorica nazvala mog muža, govoreći da Adi nije dobro. On kad je došao sebi, pisao nam je i rekao da se sjeća svega, kako je doktorica prišla u pola 6, zvala ga, on je nju čuo, ali nije mogao reagovati – istakla je majka mladića Jasmina Rahmanović za „Dnevni avaz“.

Dodala je kako su je ljekari pitali da li Adi konzumira narkotike, što je negirala. Njen sin bio je sportski aktivan, bio je zaposlen i nije konzumirao niti cigarete, niti alkohol. Istakla je kako je magnet Adiju urađen tek u 15 sati.

Bez povrata novca

- Tad su nam rekli tek da je imao težak moždani udar, da možda neće ostati živ, da su ključna tri-četiri dana. Doktor Morankić nam je rekao da je Adi primljen tri dana prije, kad je trebalo, kada sam ga ja dovodila, moglo je da se ublaži, a kamoli da se spriječi ovo. Sve su čuli, da smo išli kod doktora Morankića neurohirurga i pozvali su nas u prostoriju na sastanak. Pitala sam zašto Adi nije primljen odmah, čim je uočeno da se žalio na vrtoglavice. Ipak, on je mlad. Načelnica je tad rekla da ne može ona da prima svakoga kome se vrti u glavi. Rekla sam im da se ne bismo svađali ko je kriv i šta je bilo, jer život je u pitanju, tad je prebačen na intenzivnu, oni će kao preko Fonda solidarnosti njemu pomoći da on ide negdje na liječenje. Ležao je u bolnici 10 do 15 dana, pa su ga prebacili na fizijatriju. Tu smo ležali, dok ga nisu osposobili uz visoku hodalicu. Kad je došao kući ništa nije mogao sam, on samo može da sjedne i da jede. Strah me, ali ja moram da radim i da ga ostavim – kaže nam potreseno majka mladića.

Faksimil dokumenta. Avaz

Dodala je da nije dobila povrat novca.

- Rečeno mi je da tražim direktora i da urgiram. Ja ne mogu više. Iz Tužilaštva nam ništa nisu javili. Tužbu smo podnijeli prije nekih možda šest mjseci. Dijete mi je dobilo moždani udar 25. oktobra 2023. godini. Moje dijete leži, muž i ja mu pomažemo. On ništa ne može samostalno, osim da jede. Adija su penzionisali. Ja mislim da su krili da je dobio moždani udar. Muž zna doktore, ja vjerujem da su oni krili da je Adi dobio moždani. Mene boli to i ja mislim da su Adiju mogli pomoći. Pošto je prebačen s neurologije na fizijatriju trebalo je biti prepisno pismo, međutim, nije. Fizijatrija je nama dala cjelokupno otpusno pismo – istakla je Rahmanović za „Dnevni avaz“, koja dodaje da ima dokumentaciju koja joj je bila potrebna radi tužbe.

Kupuje pelene

Rahmanović je istakla kako je Adi bio u Bijeljini 11 mjeseci na rehabilitaciji, te bi trebao, kako ona tvrdi dobiti oko 30.000 povrata novca za troškove liječenja. Dodala je kako će obraćala Fondu solidarnosti te da je njen sin koristio tablete čiji je iznos 1.100 KM. Također je dodala da već tri godine kupuje pelene, te smatra da je ovo bilo nesavjesno liječenje, jer su joj, kako tvrdi, ljekari prešutjeli šta se dogodilo.

- Od samog početka su nas pravili budalama. Samo su nas ušutkivali, da se riješe i nas i Adija. Nije bio na kontroli, niti želi. Obećali su da će Adija poslati na liječenje preko Fonda solidarnosti, od toga ništa nije bilo. Čekamo proceduru što se tiče suđenja od avgusta prošle godine, vezano za tužbu UKC-a. Naš Zavod zdravstvenog osiguranja je slao pet puta upit na šta nisu dobili odgovor – istakla je Jasmina Rahmanović.

Šta kažu nadležni?

Iz UKC-a Tuzla telefonskim putem nismo mogli dobiti informacije, s obzirom na to da se postupak već vodi pred sudom, također ni iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona nismo dobili informacije o ovome događaju. Poslali smo upit Kantonalnom sudu u Tuzli, te su nas uputili na Općinski sud.

- Provjerom kroz sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS), utvrđeno je da se kod Kantonalnog suda u Tuzli ne vodi postupak u navedenoj pravnoj stvari, te nismo u mogućnosti dostaviti tražene informacije. Budući da su za vođenje postupka po tužbama građana nadležni općinski sudovi u prvom stepenu, a da Kantonalni sud odlučuje samo u drugom stepenu po izjavljenim žalbama, mišljenja smo da biste svoj upit trebali uputiti Općinskom sudu – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“.

Nažalost, iz Općinskog suda nismo mogli dobiti odgovor, s obzirom na to da su uposlenici u štrajku.

# MOŽDANI UDAR
# UKC TUZLA
# TUŽBA
# ADI RAHMANOVIĆ
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