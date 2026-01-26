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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Drama u Tuzli: Tučnjava u centru grada, jedna osoba završila u bolnici

Na mjestu događaja zatečena je veća količina krvi, što ukazuje na ozbiljnost povreda

Uviđaj u toku. Avaz

A. B.

26.1.2026

U blizini Trga slobode u Tuzli danas je došlo do fizičkog obračuna između dvije osobe. Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je brutalno pretukla drugu, nakon čega je povrijeđeni u teškom stanju vozilom Hitne pomoći prevezen u zdravstvenu ustanovu.

Na mjestu događaja zatečena je veća količina krvi, što ukazuje na ozbiljnost povreda. Policijski službenici nalaze se na terenu i obavljaju uviđaj, a područje oko mjesta incidenta je osigurano. Jedno lice je lišeno slobode.

Drama u Tuzli. Avaz

Više detalja o ovom događaju, kao i zvanične informacije o okolnostima i učesnicima sukoba, očekuju se nakon saopćenja nadležnih policijskih organa.

# TUČNJAVA
# TUZLA
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