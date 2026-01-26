Nakon desetodnevne potrage: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo bivšeg fudbalera

Muškarac (35) osumnjičen da je 16. januara hicima iz vatrenog oružja usmrtio vođu Balkanskog kartela i bivšeg fudbalera Crvene Zvezde Živka Bakića Žiću (43), uhapšen je danas u Beogradu nakon desetodnevne potrage.

Živko Bakić Žića likvidiran je dok je bio na dozvoljenoj šetnji sa nanogvicom, u zasjedi koja je pokazala da ni policijski nadzor ni nanogvica ne mogu zaustaviti profesionalne ubice.

Devet hitaca

Kako nezvanično saznaje portal Telegraf, osumnjičeni za ubistvo već ima policijski dosije, dok druge informacije zbog toka istrage za sada nisu dostupne javnosti.

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je muškarac Bakiću ispalio devet hitaca u stopala i noge.

Njegova agonija trajala je dok je ranjeni i nemoćni Bakić očajnički pokušavao da puzi kroz smetove ka gustišu šume i svom domu, ostavljajući krvavi trag dug nekoliko metara. Tek tada mu je, kako se sumnja, osumnjičeni prišao i presudio sa dva hica u lobanju. Nakon ubistva, postoji sumnja da je osumnjičeni pokušao da zatrpa tijelo i sakrije ga, ali je nešto prekinulo u tome, te je tijelo Živka Bakića Žiće pronađeno do pola u snegu i lišću.

Podsjećamo, Živko Bakić Žića pronađen je mrtav u petak oko 16 sati, svega nekoliko metara od svoje kuće, u šumi na putu za Malu Ivanču, nakon što je izašao u dozvoljenu šetnju.

Samo nekoliko sati nakon likvidacije, veliki broj prijatelja, saradnika i poznanika Bakića došao je u kuću u kojoj je živio, gotovo da nije bilo mjesta da se automobili zaustave, dok je policija bila prisutna na svakom prilazu i skretanju, provjeravajući svako vozilo. Garaža je bila otvorena, a ljudi su se nalazili unutar i ispred kuće ubijenog.

Šuma i put do jezera nalaze se na svega tri minute hoda od njegove kuće, a put nije prometan jer se u okolini nalaze samo vikendice. Uz vijugavi put sa lijeve strane nalazi se i lovište, te pucnji nisu uznemirili komšiluk. U petak uveče, nakon što je Bakić ubijen, šuma je bila okovana ledom i neosvijetljena, što je ubici omogućilo skrivanje, ali i beg.

Ko je bio Živko Bakić?

Bakićeva biografija godinama je privlačila pažnju javnosti. Karijeru je započeo kao talentovani fudbaler, prošao je mlađe kategorije Crvene Zvezde, a nastupao je i za Zemun i Zetu. Nakon porodične tragedije napustio je sport i preselio se u Španiju, gdje je, prema zvaničnim podacima, radio kao agent za iznajmljivanje luksuznih vila, što je kasnije označeno kao paravan za međunarodni šverc narkotika.

Njegov životni put skrenuo je u kriminal nakon tragične pogibije brata (18) u saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Bakić nikada nije vjerovao u zvanične verzije, unajmljivao je privatne detektive da istraže tu smrt, a ubrzo potom se odselio na Ibicu, gdje je počeo da gradi imperiju koja ga je kasnije odvela na vrh potjernica.

Španski mediji navode da je uhapšen 2014. godine i smješten u zatvor Moron de la Frontera, u dio sa najstrožim sigurnosnim režimom. Tokom boravka u pritvoru bio je pod stalnim nadzorom, a javnosti su tada bila poznata i njegova obraćanja sudovima i institucijama u pokušaju da izdejstvuje blaži tretman.

Bakić je u septembru 2023. godine označen kao vođa grupe koja je pala zbog šverca 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Grupa kojoj je pripadao važila je za jednu od najjačih karika "Balkanskog kartela", a on je smatran čovjekom od povjerenja Zorana Jakšića, ozloglašenog bosa klana "Amerika", koji je u Peruu služio višedecenijsku robiju. Zoran Jakšić, Bakićev mentor i šef, pronađen je mrtav 28. jula prošle godine u ćeliji najčuvanijeg peruanskog zatvora u Limi.

Nakon hapšenja prošle godine, policija je zaplijenila imovinu čija se vrijednost mjeri milionima evra, što ukazuje na izuzetno raskošan način života. Među oduzetim predmetima nalazili su se luksuzni ručni satovi renomiranih brendova "Roleks" i "Odemar Pige", kao i automobili najnovijih generacija marki "Audi", "Mercedes" i "BMW".

Pored toga, pretresi su obavljeni u više luksuznih nekretnina, uključujući vile sa bazenima, dok je istovremeno blokiran i veći broj bankovnih računa. Nadležni organi navode da je zaplijenjena imovina dio finansijske istrage koja prati krivični postupak protiv osumnjičenog.

Podsjećamo, osumnjičenima se stavlja na teret da su tokom 2020. i 2021. godine na području Južne Amerike, Zapadne Evrope, Republike Grčke i Republike Srbije formirali organizovanu kriminalnu grupu sa ciljem kupovine i prebacivanja velike količine opojne droge kokain putem prekookeanskih brodova iz Južne Amerike na teritoriju Zapadne Evrope i Republike Srbije radi stavljanja u promet i sticanja velike protivpravne imovinske koristi, te da je u označenom vremenskom periodu ova organizovana kriminalna grupa kupila, prenijela i radi prodaje držala 324 kilograma opojne droge kokain, iz Ekvadora do luke u Solunu u Grčkoj, gdje je droga oduzeta od strane grčke policije.

Belivuk mu posvetio čitulju

Stranice novina na kojima se nalaze čitulje prethodnih dana bile su ispunjene opraštanjima od Bakića, a čitulju za njega su objavili i Veljko Belivuk i Marko Miljković, sa svojim advokatom Dejanom Lazarevićem.

"Posljednji pozdrav Žići od Dejana Lazarevića, Veljka i Marka", kratko je navedeno u čitulji.