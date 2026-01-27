Uhapšena tri mladića i dva maloljetnika: Policija pronašla pištolje i municiju

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Novi Grad uhapsili su pet muškaraca zbog postojanja osnova sumnje da su 21. januara ove godine izvršili krivično djelo Razbojništvo na području općine Novi Grad.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u izvršenim pretresima stambenih i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni na području Ilidže, pronađena su dva pištolja, više komada municije, odjevni predmeti koji odgovaraju predmetima koje su koristili izvršioci krivičnog djela, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Slobode su lišeni: Dž.S. (2005), M.Z. (2007), N.H. (2007) i dva maloljetnika, svi iz Sarajeva.

Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, saopćeno je iz MUP-a KS.