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DUBRAVE DONJE

Stravična nesreća u Živinicama: Touareg sletio s puta, poginuo saputnik, vozač uhapšen

Vozač A.Š. i saputnik u vozilu E.M., rođen 1999. godine su zadobili lake tjelesne povrede

Policija obavila uviđaj. Tuzlanski.ba (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

27.1.2026

Muškarac koji je bio saputnik u vozilu, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22:20 sati, na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Dubrave Donje, grad Živinice.

Nesreća se desila kada je automobil “VW Touareg” kojim je upravljao A.Š., rođen 1987. godine iz Živinica, sletio sa puta.

- U navedenoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao saputnik A.M., rođen 1988. godine iz Kalesije, čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar SHMP Doma zdravlja Živinice, dok su saputnici L.H., rođena 1995. godine i M.H., rođen 1992. godine zadobili teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara JZU UKC Tuzla gdje su zadržani na daljem liječenju. Vozač A.Š. i saputnik u vozilu E.M., rođen 1999. godine su zadobili lake tjelesne povrede – navode iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Dodaju da su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode, koje su obezbjedili policijski službenici PS Živinice, izvršili tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice.

- Po nalogu kantonalnog tužioca, licu A.Š. je oduzeta sloboda i isti će nakon dokumentovanja saobraćajne nezgode biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici Policijske uprave Živinice – saopćeno je. 

Ova saobraćajna nezgoda dogodila se ne kao posljedica obijesne vožnje, već kao pokušaj spašavanja života bolesne osobe kojoj je život u tom momentu bio ugrožen, prilikom prijevoza u zdravstvenu ustanovu, kada je iz zasada neutvrđenih razloga došlo do ove nezgode i tragičnog događaja.

# MUŠKARAC
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# ŽIVINICE
# DUBRAVE DONJE
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