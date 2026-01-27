Nastavljeno suđenje Mlaći i Cikotiću: Vještaci iznijeli nalaze i mišljenje

Na suđenju za zločine počinjene na području Bugojna, vještakinja medicinske struke je iznijela nalaz i mišljenje za tri svjedoka Državnog tužilaštva, nakon čega će dvojica biti pozvana da daju iskaz u sudnici.

Doktorica Radojka Golijan je objasnila da je radila vještačenje na osnovu medicinske dokumentacije po naredbi Suda Bosne i Hercegovine.

Za prvog svjedoka za kojeg je iznijela nalaz i mišljenje, Golijan je utvrdila da nije sposoban da dođe na suđenje.