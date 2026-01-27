Nastavljeno suđenje Mlaći i Cikotiću: Vještaci iznijeli nalaze i mišljenje

Na suđenju za zločine počinjene na području Bugojna, vještakinja medicinske struke je iznijela nalaz i mišljenje za tri svjedoka Državnog tužilaštva, nakon čega će dvojica biti pozvana da daju iskaz u sudnici.
Doktorica Radojka Golijan je objasnila da je radila vještačenje na osnovu medicinske dokumentacije po naredbi Suda Bosne i Hercegovine.
Za prvog svjedoka za kojeg je iznijela nalaz i mišljenje, Golijan je utvrdila da nije sposoban da dođe na suđenje.
Za druga dva svjedoka Golijan je utvrdila da su pod terapijom, ali da mogu pristupiti na suđenje. Jedan od njih, kako je objasnila, ne može svjedočiti duže od 45 minuta, dok drugi ne može davati iskaz duže od sat vremena.
Na pitanje Odbrana da li ovi svjedoci mogu biti pozvani drugi dan, Golijanin je objasnila kako “svaki put kada nastupe”, ne mogu svjedočiti duže od vremena koje je već navela.
Predsjedavajuća Sudskog vijeća Tanja Curović je zatražila da imena ovih svjedoka ne budu objavljena, u slučaju da zatraže mjere zaštite na narednom ročištu, kada su pozvani da svjedoče.
Tada će biti pročitan iskaz svjedoka za kojeg je utvrđeno da ne može svjedočiti.
Golijanin je nalaz i mišljenje iznijela na suđenju Dževadu Mlaći, koji je optužen da je, u svojstvu predsjednika Ratnog predsjedništva Bugojno, naredio ubistva zarobljenika hrvatske nacionalnosti, kao i Selmi Cikotiću, koji se tereti da, kao komandant Operativne grupe Zapad Armije BiH, nije spriječio podređene pripadnike niti poduzeo mjere za njihovo kažnjavanje zbog mučenja i ubistava ratnih zarobljenika.
Suđenje se nastavlja 3. februara.