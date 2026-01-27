U Mostaru pritvoren strani državljanin zbog silovanja

Kantonalni sud u Mostaru jučer je uvažio prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i donio rješenje kojim je određen pritvor osumnjičenom I.A., zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „Silovanje” iz čl. 203. st. 4. u vezi sa st.1 u vezi sa čl. 31. KZ F BiH.

Kako je potvrđeno iz Kantonalnog suda u Mostaru, pritvor prema I.A. je određen zbog opasnosti od bjekstva.

- Pritvor po ovom rješenju može trajati jedan mjesec koji se ima računati počev od dana 23. januara 2026 godine u 16,30 sati, kada je osumnjičeni lišen slobode - naveli su iz Suda.

Prema našim saznanjima, osumnjičeni je strani državljanin, kao i žrtva. Zbog osjetljivosti slučaja, zaštite žrtve i cjelokupne istrage koja traje iz policije i Kantonalnog tužilaštva u Mostaru ne mogu iznositi detaljnije informacije u javnost.

Inače, u članu 203. KZ F BiH koji se odnosi na KD Silovanje, u stavu 4., za koji se I.A. osnovano sumnjiči stoji:

- Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini prema članu porodice ili bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog bolesti, zavisnosti, trudnoće, invaliditeta, teže tjelesne ili duševne smetnje ili prema djetetu starijem od 15 godina ili na osobito okrutan ili osobito ponižavajući način ili iz mržnje ili zajedno s jednim ili više učinitelja pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji ili uz upotrebu oružja ili opasnog oruđa ili ako je silovana osoba teško tjelesno ozlijeđena ili je ostala trudna, kaznit će se kaznom zatvora od tri do 12 godina.