Video / Drama kod Kaknja: Stijena pala na automobil, žena povrijeđena, policija na terenu

Velika drama odvijala se u poslijepodnevnim satima na području općine Kakanj.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Sve se dešavalo na putu Tršće - Ponijeri
Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, stijena je pala na automobil na putu Tršće - Ponijeri.
Žena koja se nalazila na mjestu suvozača u automobilu je povrijeđena, te je odvela ekipa Hitne pomoći.
Na terenu se nalaze i mašine, koje čiste odron kako bi put bio prohodan. Na terenu se nalazi i veliki broj pripadnika policije.
