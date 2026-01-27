Video / Drama kod Kaknja: Stijena pala na automobil, žena povrijeđena, policija na terenu

Sve se dešavalo na putu Tršće - Ponijeri

Piše: Evelin Trako

27.1.2026

Velika drama odvijala se u poslijepodnevnim satima na području općine Kakanj.

Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, stijena je pala na automobil na putu Tršće - Ponijeri.

Žena koja se nalazila na mjestu suvozača u automobilu je povrijeđena, te je odvela ekipa Hitne pomoći.

Na terenu se nalaze i mašine, koje čiste odron kako bi put bio prohodan. Na terenu se nalazi i veliki broj pripadnika policije.

# MUP ZDK
# KAKANJ
