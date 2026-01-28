Pokušaj ubistva u BiH: Žena nožem izbola muškarca u porodičnoj kući

Polijcijski službenici iz Sokoca uhapsili su A.M iz tog mjesta zbog sumnje da je nožem pokušala ubiti P.M, takođe iz Sokoca.

- Navedena se sumnjiči da je 27. januara u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem, nanijela teške tjelesne povrede opasne po život licu P.M. iz Sokoca - saopćeno je iz Policijske uprave Sokolac.

Uviđaj na licu mjesta izvršila je policija uz prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Povrijeđenom je pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Bolnica Srbija" u Istočnom Sarajevu.