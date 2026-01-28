Pokušaj ubistva u BiH: Žena nožem izbola muškarca u porodičnoj kući

Uviđaj na licu mjesta izvršila je policija uz prisustvu dežurnog tužioca

Napad nožem. RAS Srbija (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

28.1.2026

Polijcijski službenici iz Sokoca uhapsili su A.M iz tog mjesta zbog sumnje da je nožem pokušala ubiti P.M, takođe iz Sokoca.

- Navedena se sumnjiči da je 27. januara u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem, nanijela teške tjelesne povrede opasne po život licu P.M. iz Sokoca - saopćeno je iz Policijske uprave Sokolac.

Uviđaj na licu mjesta izvršila je policija uz prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Povrijeđenom je pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Bolnica Srbija" u Istočnom Sarajevu.

# SOKOLAC
# POKUŠAJ UBISTVA
# ŽENA
