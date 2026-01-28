NAKON PROTESTA

POSKOK Tužilaštvu KS vratio predmet u vezi sa zatvaranjem klinike za vantjelesnu oplodnju

Tužilaštvo KS će poduzeti sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti

Klinika NMC koja je zatvorena (desno). Avaz

A. O.

28.1.2026

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) jučer je u popodnevnim satima vratio Tužilaštvu Kantona Sarajevo predmet koji se odnosi na postupanje u vezi s embrionima i zatvaranjem klinike Northwestern Medical Centar.

Kako su naveli jutros iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Tužilaštvo KS će poduzeti sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti, a istovremeno, informiramo javnost da POSKOK u radu ima predmet koji se dijelom odnosi na eventualnu odgovornost imenovanih dužnosnika na Federalnom nivou.

Istovremeno, ova pravosudna institucija podsjeća da je nadležna za utvrđivanje da li je u konkretnom slučaju počinjeno krivično djelo, te poziva nadležne institucije da, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, riješe pitanje zbrinjavanja embrija i biološkog materijala.

Podsjetimo, jučer je grupa građana održala proteste gdje su iskazali svoje zahtjeve i nezadovoljstvo o ovome slučaju. 

# KANTONALNO TUŽILAŠTVO KS
# POSKOK
# NORTHWESTERN MEDICAL CENTAR
