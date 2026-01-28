POSKOK Tužilaštvu KS vratio predmet u vezi sa zatvaranjem klinike za vantjelesnu oplodnju

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) jučer je u popodnevnim satima vratio Tužilaštvu Kantona Sarajevo predmet koji se odnosi na postupanje u vezi s embrionima i zatvaranjem klinike Northwestern Medical Centar.

Kako su naveli jutros iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Tužilaštvo KS će poduzeti sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti, a istovremeno, informiramo javnost da POSKOK u radu ima predmet koji se dijelom odnosi na eventualnu odgovornost imenovanih dužnosnika na Federalnom nivou.

Istovremeno, ova pravosudna institucija podsjeća da je nadležna za utvrđivanje da li je u konkretnom slučaju počinjeno krivično djelo, te poziva nadležne institucije da, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, riješe pitanje zbrinjavanja embrija i biološkog materijala.