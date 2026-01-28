Tužilaštvo BiH neće provoditi istragu protiv bivšeg ministra pravde Miloša Bukejlovića

Državno tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage protiv bivšeg ministra pravde Republike Srpske Miloša Bukejlovića zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o privremenom stavljanju van snage zakona kojim bi se formiralo paralelno entitetsko pravosudno regulatorno tijelo, potvrđeno je za Detektor.

Iako je Državno tužilaštvo dobilo rješenje Ustavnog suda koje je “zavedeno u krivični predmet koji je dodijeljen u rad postupajućem tužiocu”, mjesecima kasnije donosi naredbu da se istraga neće provoditi, što su i potvrdili Detektoru iz ove pravosudne institucije.

U aprilu prošle godine, Ustavni sud BiH donio je rješenje o neizvršenju odluke ovog suda koja se odnosi na privremeno stavljanje van snage Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) Republike Srpske, uz obrazloženje da tadašnji entitetski ministar pravde Miloš Bukejlović donošenjem pravilnika o postupku kandidovanja i izbora prvih članova VSTV-a RS-a nije poštovao konačnu i obavezujuću odluku, što povlači krivičnu odgovornost.

Ustavni sud BiH za Detektor je potvrdio da su ranije od Tužilaštva BiH dobili obavijest da se neće pokretati istraga protiv Bukejlovića zbog krivičnog djela “neizvršenje Odluke Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Doma za ljudska prava” jer ne postoje osnovi sumnje da je prijavljeni počinio kazneno djelo.

Kako se navodi u odgovoru Ustavnog suda, u obavijesti Tužilaštva, između ostalog, stoji da u praksi nisu poduzimane nikakve radnje u cilju dalje implementacije, te da ne postoje informacije o tome da su do danas imenovani članovi VSTV-a RS-a, niti da je isti održao sjednicu, dok su rokovi za održavanje iste istekli.