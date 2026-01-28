Identifikovana dva mladića zbog postavljenog transparenta: "Dobrodošli ustaše i četnici islamske vjeroispovijesti večeras se sunetite"

Dežurna služba Policijske stanice Istok / Policijska uprava Tuzla sinoć je oko 19 sati zaprimila prijavu da je na vanjskom dijelu ograde JZU UKC Tuzla, kod „Plave bolnice“ postavljen transparent od bijelog platna sa natpisom: „Dobrodošli ustaše i četnici islamske vjeroispovijesti večeras se sunetite“.

Kako je jutros potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji je isti okvalifikovao kao krivično djelo „Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“ iz člana 163. Krivičnog Zakona Federacije BiH.