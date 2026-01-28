Traži se pritvor za članove komisije i uposlenika Ministarstva koji su "štelili" vozačke ispite

Postupajući tužioci Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo predložili su Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Kemi Ziliću, Adilu Muliću, Esadu Zajki, Zehridu Hasanoviću, Mustafi Balašu i Fendi Zuki.

Kako je jutros potvrđeno iz Tužilaštva KS, pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

Za osam osumnjičenih koji su pod istragom Tužilaštva u ovom predmetu, tačnije, za sedam članova ispitne komisije i vlasnika auto škole, tužioci su predložili mjere zabrane. I to zabrana obavljanja poslova vezanih za polaganje vozačkih ispita u svim organima na teritoriji BiH, zabrana međusobnog kontaktiranja i sastajanja i zabrana ista sa svjedocima, saopćeno je.