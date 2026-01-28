TUŽILAŠTVO KS

Traži se pritvor za članove komisije i uposlenika Ministarstva koji su "štelili" vozačke ispite

Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, ometati krivični postupak

A. O.

28.1.2026

Postupajući tužioci Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo predložili su Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Kemi Ziliću, Adilu Muliću, Esadu Zajki, Zehridu Hasanoviću, Mustafi Balašu i Fendi Zuki.

Kako je jutros potvrđeno iz Tužilaštva KS, pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

Za osam osumnjičenih koji su pod istragom Tužilaštva u ovom predmetu, tačnije, za sedam članova ispitne komisije i vlasnika auto škole, tužioci su predložili mjere zabrane. I to zabrana obavljanja poslova vezanih za polaganje vozačkih ispita u svim organima na teritoriji BiH, zabrana međusobnog kontaktiranja i sastajanja i zabrana ista sa svjedocima, saopćeno je.

Podsjećamo, oni su jučer predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva KS. 

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, po nalogu postupajućih tužilaca Tužilaštva KS, 26. januara ove godine su realizirali akciju kodnog naziva "Abstergo" zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.

