Poznati novi detalji o tijelu koje je pronađeno u koritu Miljacke

Identitet muškarca čije je tijelo pronađeno danas u koritu rijeke Miljacke je utvrđen, potvrđeno je za portal “Avaz”.

- Uviđaj kojim je rukovodio tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je završen. Utvrđen je identitet preminule osobe (1953) iz Sarajeva - potvrdila je to za “Avaz” Mersiha Novalić, portparolka MUP-a Kantona Sarajevo.

Preliminarno, nije riječ o krivičnom djelu, dodala je.

Podsjetimo, smrt ovog muškarca je konstatovana danas u 14:40 sati, a tijelo je pronađeno na području općine Novi Grad Sarajevo.

Građani su uočili tijelo.