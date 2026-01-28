Poznati novi detalji o tijelu koje je pronađeno u koritu Miljacke

Smrt ovog muškarca je konstatovana danas u 14:40 sati, a tijelo je pronađeno na području općine Novi Grad Sarajevo

Piše: Amila Ovčina

28.1.2026

Identitet muškarca čije je tijelo pronađeno danas u koritu rijeke Miljacke je utvrđen, potvrđeno je za portal “Avaz”.

- Uviđaj kojim je rukovodio tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je završen. Utvrđen je identitet preminule osobe (1953) iz Sarajeva - potvrdila je to za “Avaz” Mersiha Novalić, portparolka MUP-a Kantona Sarajevo.

Preliminarno, nije riječ o krivičnom djelu, dodala je.

Podsjetimo, smrt ovog muškarca je konstatovana danas u 14:40 sati, a tijelo je pronađeno na području općine Novi Grad Sarajevo.

Građani su uočili tijelo.

