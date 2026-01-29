Jasmin Ćatić Bomba preminuo u KPZ-u Orašje: Služio kaznu zbog ranjavanja Mirze Hatića

Jasmin Ćatić, nadimka Bomba preminuo je jučer u zatvoru u Orašju, gdje je služio kaznu zbog ranjavanja Mirze Hatića, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako nam je potvrdio direktor zatvora u Orašju Ivo Ivkić, Ćatić je preminuo sinoć u 18:30 sati u zatvoru.

- On je nama došao sa psihijatrije. Više puta je hospitaliziran, koristio je terapije raznorazne. Doktori su sinoć bili, mrtvozornik. Preminuo je prilikom spavanja, prirodnom smrću. Srce je stalo – kazao je Ivkić za „Avaz“.

Dodao je kako su o ovome informirani policija i tužilaštvo.