POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Jasmin Ćatić Bomba preminuo u KPZ-u Orašje: Služio kaznu zbog ranjavanja Mirze Hatića

Jasmin Ćatić i Mirza Hatić. Instagram

Piše: Evelin Trako

29.1.2026

Jasmin Ćatić, nadimka Bomba preminuo je jučer u zatvoru u Orašju, gdje je služio kaznu zbog ranjavanja Mirze Hatića, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako nam je potvrdio direktor zatvora u Orašju Ivo Ivkić, Ćatić je preminuo sinoć u 18:30 sati u zatvoru.

- On je nama došao sa psihijatrije. Više puta je hospitaliziran, koristio je terapije raznorazne. Doktori su sinoć bili, mrtvozornik. Preminuo je prilikom spavanja, prirodnom smrću. Srce je stalo – kazao je Ivkić za „Avaz“.

Dodao je kako su o ovome informirani policija i tužilaštvo.

- Obitelj je odmah sinoć izvještena, došli su jutros. On je trebao u šestom mjesecu izaći sa izdržavanja kazne, 13.6. – dodao je Ivkić. 

Podsjećamo, Ćatić je uhapšen zbog ranjavanja Mirze Hatića, u septembru 2023. godine u centru Baščaršije.

Ćatić je osuđen u aprilu 2024. godine nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, čime mu je izrečena kazna zatvora od 18 mjeseci, zbog krivičnog djela Izazivanje opće opasnosti.

