Prostitucija, droga i nasilje: Ko je bio Jasmin Ćatić koji je jučer preminuo u zatvoru u Orašju?

Jasmin Ćatić, nadimka Bomba preminuo je jučer u Kazneno-popravnom zavodu Orašje prirodnom smrću. Kako je jutros za portal "Avaza" potvrdio direktor zatvora u Orašju Ivo Ivkić, Ćatić je preminuo sinoć u 18:30 sati u zatvoru. - On je nama došao sa psihijatrije. Više puta je hospitaliziran, koristio je terapije raznorazne. Doktori su sinoć bili, mrtvozornik. Preminuo je prilikom spavanja, prirodnom smrću. Srce je stalo – kazao je Ivkić za „Avaz“. Pucnjava na Baščaršiji Ćatić je bio vrlo poznato lice policijskim organima, a posljednju zatvorsku kaznu je odsluživao zbog pucnjave koja se dogodila 2023. godine na čaršiji u Sarajevu, kada je ranio Mirzu Hatića.

Pucnjava se dogodila u jednom ugostiteljskom objektu tokom dana. Ćatić je uhapšen, nakon čega je bio u pritvoru u KPZ-u Zenica. Poslije je kaznu odsluživao u KPZ-u Orašje. Podsjećamo, Hatić je tada ispričao da mu je prišao muškarac koji ga je ranio u nogu, da mu je on oteo pištolj i rekao mu da ide.

Također, prije pucnjave, prema riječima Hatića, rekao mu je da se potuku. Općinski sud u Sarajevu 2024. godine potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Jasmina Ćatića zbog krivičnog djela izazivanje opće opasnosti.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo 27.02.2024. objavilo je saopćenje o potvrđenoj optužnici protiv Jasmina Ćatića koji se teretio da je 19. septembra 2023. godine oko 11 sati i 37 minuta u bašti jednog ugostiteljskog objekta u Starom Gradu u kojem je u tom momentu bio okupljen veći broj ljudi, prišao sa leđa Mirzi Hatiću, koji je sjedio u bašti, a potom iz torbice izvadio pištolj koji je uperio prema njemu.