Prostitucija, droga i nasilje: Ko je bio Jasmin Ćatić koji je jučer preminuo u zatvoru u Orašju?

Jasmin Ćatić, nadimka Bomba preminuo je jučer u Kazneno-popravnom zavodu Orašje prirodnom smrću.
Kako je jutros za portal "Avaza" potvrdio direktor zatvora u Orašju Ivo Ivkić, Ćatić je preminuo sinoć u 18:30 sati u zatvoru.
- On je nama došao sa psihijatrije. Više puta je hospitaliziran, koristio je terapije raznorazne. Doktori su sinoć bili, mrtvozornik. Preminuo je prilikom spavanja, prirodnom smrću. Srce je stalo – kazao je Ivkić za „Avaz“.
Pucnjava na Baščaršiji
Ćatić je bio vrlo poznato lice policijskim organima, a posljednju zatvorsku kaznu je odsluživao zbog pucnjave koja se dogodila 2023. godine na čaršiji u Sarajevu, kada je ranio Mirzu Hatića.
Pucnjava se dogodila u jednom ugostiteljskom objektu tokom dana. Ćatić je uhapšen, nakon čega je bio u pritvoru u KPZ-u Zenica.
Poslije je kaznu odsluživao u KPZ-u Orašje.
Podsjećamo, Hatić je tada ispričao da mu je prišao muškarac koji ga je ranio u nogu, da mu je on oteo pištolj i rekao mu da ide.
Također, prije pucnjave, prema riječima Hatića, rekao mu je da se potuku.
Općinski sud u Sarajevu 2024. godine potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Jasmina Ćatića zbog krivičnog djela izazivanje opće opasnosti.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo 27.02.2024. objavilo je saopćenje o potvrđenoj optužnici protiv Jasmina Ćatića koji se teretio da je 19. septembra 2023. godine oko 11 sati i 37 minuta u bašti jednog ugostiteljskog objekta u Starom Gradu u kojem je u tom momentu bio okupljen veći broj ljudi, prišao sa leđa Mirzi Hatiću, koji je sjedio u bašti, a potom iz torbice izvadio pištolj koji je uperio prema njemu.
- Nakon što mu je M.H. rekao da ostavi pištolj i da se pobiju, optuženi mu se obratio riječima „Ti ćeš dobiti svoje“, nakon čega je ispalio najmanje dva hica u pravcu nogu M.H. koji je zadobio lake tjelesne povrede. Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženom produžio pritvor. Za glavni pretres postupajuća tužiteljica predložila je saslušanje četiri svjedoka, tri vještaka i izvođenje više od 40 materijalnih dokaza – saopćeno je u februaru 2024. godine.
Druga krivična djela
Inače, pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Jasmina Ćatića Bombu 2012. godine, zbog prostitucije.
Ćatić je 2006. godine odlukom Kantonalnog suda osuđen na godinu i dva mjeseca zatvora zbog nedozvoljenog prometa drogom.
Još jedno u nizu krivičnih djela koje se Ćatiću stavljalo na teret je i postavljanje eksplozivne naprave pred kuću Nedžada Agovića, vlasnika firme Hari, u februaru 2007. godine. Za to krivično djelo, Ćatić je dobio 14 mjeseci zatvora odlukom Općinskog suda u Travniku.
Podsjetimo, kako je jutros "Avaz" objavio, Ćatić je ove godine u junu trebao izaći na slobodu. Ipak, nije je dočekao.