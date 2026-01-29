Umalo tragedija zbog neriješenih imovinskih odnosa: Brat izazvao sudar i benzinom polio oba sestrina automobila

Muškarac inicijala N. G. (65) priveden je u Policijsku stanicu Novi Beograd zbog sumnje da je usred dana zapalio dva automobila na području Novog Beograda, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Kako se navodi, N. G. je prilikom privođenja rekao da su vozila u vlasništvu njegove polusestre, s kojom je duže vrijeme u narušenim odnosima. Prema dostupnim informacijama, sumnja se da je uzeo ključeve njenih automobila, potom jedno vozilo parkirao, a drugim se namjerno sudario s njim. Nakon toga je, prema nezvaničnim saznanjima, iz jednog automobila izvadio benzin, polio oba vozila i zapalio ih.

- Prilikom privođenja policijskim službenicima PS Novi Beograd rekao je da je duže vrijeme u lošim odnosima s polusestrom te da je to učinio jer smatra da mu oba vozila pripadaju, iako se vode na njeno ime - rekao je izvor upoznat sa slučajem, dodajući da će biti utvrđeno i da li je sudar vozila prethodio paljevini.

Požar je izbio na parkingu između manje Prvomajske ulice i Bulevara Jurija Gagarina, u Bloku 70, nedaleko od autobuske stanice u pravcu blokova i Ledina.

Nakon izbijanja vatre, plamen se brzo proširio na oba vozila, dok se gusti dim uzdigao iznad parkinga, što se vidi i na snimcima objavljenim na društvenim mrežama. Vatrogasci su ubrzo stigli na mjesto događaja i uspješno ugasili požar, prenosi Blic.