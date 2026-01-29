Tužilaštvo: Vrijedonost zaplijenjene droge 50 miliona eura, zaplijenjeni i zolja i automati, sve u ovoj firmi

- U koordinisanoj akciji zaplijenjeno je ukupno 5 tona opojne droge marihuana. Pored opojne droge, pronađeno je i zaplijenjeno vatreno oružje: najmanje četiri automatske puške i jedna zolja, kao i novac u iznosu od preko 1.500.000 dinara. Procenjuje se da je ulična tržišna vrijednost zaplijenjene droge oko 50 miliona evra. U magacinu su takođe pronađene vage, vakum mašine i kese, neophodne za pakovanje i dalju distribuciju. Utvrđeno je da je organizovana kriminalna grupa opojnu drogu skladištila u prostorijama privrednog društva "Florakom d.o.o." odakle je dalje distribuirana na teritoriju grada Beograda radi prodaje. Na licu mjesta slobode su lišena dva lica R.S. i N.S. (otac i sin), a na drugoj adresi slobode je lišen I.D., kao pripadnici organizovane kriminalne grupe. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega će biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal radi saslušanja. Pretresi su još uvijek u toku. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nastavlja sa intenzivnim radom na ovom predmetu - saopštilo je tužilaštvo.