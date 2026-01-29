JEZIVA NESREĆA

Trudnica doživjela epileptični napad u toku vožnje, pa se zabila u policijsko vozilo

Žena je usljed napada izgubila kontrolu nad vozilom, skrenula s kolovoza i tom prilikom udarila u policijsko vozilo koje se nalazilo u blizini

MUP Srbije. Mateja Beljan / Telegraf.rs

M. Až.

29.1.2026

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Beogradu, na uglu ulica Maksima Gorkog i Južnog bulevara, kada je trudnica, prema nezvaničnim informacijama, tokom vožnje doživjela epileptični napad.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, žena je usljed napada izgubila kontrolu nad vozilom, skrenula s kolovoza i tom prilikom udarila u policijsko vozilo koje se nalazilo u blizini.

Prema dostupnim informacijama, u ovom incidentu, srećom, nije bilo povrijeđenih osoba.

Trudnica je nakon nezgode prevezena u Urgentni centar, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BEOGRAD
