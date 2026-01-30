Potvrđena optužnica protiv Ćele i Dade: Državljanke BiH i Hrvatske navodili na prostituciju, on "zaradio" skoro 90 hiljada KM

Sud Bosne i Hercegovine 7. januara ove godine potvrdio je optužnicu u predmetu Aldin Kahriman i drugi, koja optužene Aldina Kahrimana i Dajanu Nikolić tereti da su, radnjama opisanim u optužnici, počinili krivično djelo: Kahriman – organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom međunarodno navođenje na prostituciju iz člana 187. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 54. KZBiH; Nikolić – organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom međunarodno navođenje na prostituciju iz člana 187. stav 1. KZBiH u vezi sa članom 54. KZBiH.

Optuženi se terete da su, u periodu od januara 2015. godine do 4. novembra 2016. godine, u okviru grupe za organizirani kriminal, koju je radi sticanja materijalne koristi organizirao i istom rukovodio Aldin Kahriman, a Dajana Nikolić, između ostalih, postala pripadnik grupe, sporazumno i zajednički više osoba ženskog spola, državljanki Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, navodili i podsticali na pružanje seksualnih usluga za novac u državama čije nisu državljanke niti u istima imaju prebivalište, tako što je Aldin Kahriman organizirao njihov odlazak u Saveznu Republiku Njemačku ili Republiku Austriju, doček i smještaj u hotele, prijevoz u više gradova.

Dajana Nikolić bila je zadužena za kreiranje i vođenje profila tih djevojaka na internet-stranici za oglašavanje seksualnih usluga, komunikaciju sa potencijalnim klijentima, dogovaranje termina, vrste, trajanja i cijene seksualnih usluga, kao vođenja evidencije, dok su djevojke dio tako ostvarene zarade lično predavale Aldinu Kahrimanu ili slale Western Unionom na njegovo ime ili na ime drugih lica po njegovom nalogu, na koji način je Aldin Kahriman ostvario imovinsku korist u iznosu od 87.353,24 KM, a Dajana Nikolić i ostali članovi grupe ostvarili imovinsku korist u tačno neutvrđenom iznosu, saopćeno je iz Suda BiH.