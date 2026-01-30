Određen pritvor ženi zbog pokušaja ubistva: Mužu prerezala vrat pa zvala policiju

Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Aleksandri Mirković (34) iz Sokoca, osumnjičenoj za pokušaj ubistva supruga.

Iz Suda je saopćeno da je pritvor određen zbog postojanja bojazni da bi osumnjičena boravkom na slobodi mogla utjecati na svjedoke, kao i zbog opasnosti od uništavanja, skrivanja ili izmjene dokaza i tragova koji su od značaja za vođenje krivičnog postupka.

Aleksandra Mirković uhapšena je zbog sumnje da je nožem pokušala lišiti života supruga Predraga Mirkovića (36).

Nakon događaja, osumnjičena se sama prijavila Policijskoj stanici u Sokocu, koju je pozvala telefonom i prijavila da je "zaklala muža".

Pokušaj ubistva dogodio se 27. januara oko 18:40 sati.