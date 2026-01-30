Na granici u autobusu bh. registracija kod Francuza pronađene bombe, puška i municija

Granični policajci su u četvrtak na graničnom prijelazu u Staroj Gradiški u autobusu bh. registracijskih oznaka pronašli oružje i eksplozivna sredstva za koje je utvrđeno da pripadaju 32-godišnjem francuskom državljaninu.

Na graničnom prijelazu u Staroj Gradiški, u četvrtak u poslijepodnevnim satima, granični policajci su na ulazu u Republiku Hrvatsku, u saradnji sa službenicima carine, kontrolirali autobus bh. registracijskih oznaka, vozača, putnike i prtljagu.

Prilikom pregleda autobusa, uočili su predmete čije je posjedovanje zabranjeno (automatska puška, dvije ručne bombe, četiri okvira za automatsku pušku te više desetaka municije), izvijestili su u petak iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Daljnjom kontrolom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da navedeno oružje i ubojita sredstva pripadaju 32-godišnjem francuskom državljaninu, a koja je ranije tokom januara neovlašteno pribavio na području Bosne i Hercegovine u namjeri da ih nezakonito preveze u Evropsku uniju s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Policijski službenici su od 32-godišnjaka privremeno oduzeli oružje, streljivo i eksplozivna sredstva.

Uz kaznenu prijavu Općinskom državnom tužilaštvu zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, policijski službenici su ga u petak u jutarnjim satima predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.