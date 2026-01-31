Djevojka (23) preminula u kadi: Stigao šokantan nalaz vještaka, majka ne može doći sebi

Više od godinu dana porodica Hajster iz Koprivnice živi bez grijanja i gasa, nakon strašne tragedije koja ih je zadesila.

Dana 20. decembra pretprošle godine, Davorka Hajster zatekla je svoju 23-godišnju kćerku mrtvu u kadi u kupatilu.

- Čule smo se oko 15 minuta prije toga. Bila je vesela, imala je taj dan dogovor sa društvom. Kada sam otvorila kupatilo, mislila sam da se šali sa mnom. Ali, nije bila šala - ispričala je tada majka za portal Danica.hr.

U stan je kobnog petka brzo stigla policija koja je odmah posumnjala na samoubistvo. Tijelo je poslato na obdukciju u koprivničku bolnicu. Međutim, nalaz obdukcije pokazao je šokantnu istinu – nije bilo govora o samoubistvu.

Neposredno nakon toga u stan je stigao instalater za gas, čiji je mjerač „poludio“ čim je ušao. Koncentracija ugljen-monoksida bila je tolika da je morao da provjeri da li uređaj uopće radi – bio je ispravan. Odmah je zatvoren dovod gasa u cijeloj zgradi.

Nakon višemjesečne borbe sa sistemom, Davorka Hajster angažovala je advokata. Godinu dana porodica je čekala nalaz vještaka i Centra za forenzička vještačenja u Zagrebu, koji je stigao pred prošli Božić.

Kako su otkrili reporteri emisije „Provjereno“ Nove TV, vještačenje je utvrdilo da je odvod za dim izveden po pravilima struke, a gasni bojler u kupatilu ispravan.

- Utvrdili su da se najvjerovatnije radilo o nepovoljnim vremenskim uslovima - kroz suze je ispričala majka, koja teško može prihvatiti da više nema kćerku zbog „nepovoljnih vremenskih uslova“.

Iako je slučaj očigledno stavljen ad acta, porodica Hajster i dalje nema gas ni grijanje u kupatilu. Zatražili su od kompanije EON i policije da ih ponovo priključe na gasnu mrežu, ali odgovor je bio da to može odlučiti jedino Državno tužilaštvo.

Nova TV je tražila komentar Opštinskog državnog tužilaštva, ali oni i dalje ćute. Očajna majka i dalje se smrzava u svom stanu.