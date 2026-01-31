Mladić (22) upao u trgovinu iza ponoći i ukrao 12 tegli meda

Nesvakidašnja krađa dogodila se u Zavidovićima 28. januara ove godine poslije ponoći.

Kako je potvrdio MUP ZDK, mladić inicijala B.I. (2004) iz Zavidovića, u 01:45 sati, u ulici Pinkasa Bandta počinio je krađu u trgovačku radnju "Lotus", vlasništvo lica M.A., iz Zavidovića.

Tom prilikom ukradeno je 12 staklenih tegli meda.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "Teška krađa" lice B.I. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada, potvrdili su iz policije.