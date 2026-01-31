Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAVIDOVIĆI

Mladić (22) upao u trgovinu iza ponoći i ukrao 12 tegli meda

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "Teška krađa" lice B.I. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje

Mladić ukrao med. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

31.1.2026

Nesvakidašnja krađa dogodila se u Zavidovićima 28. januara ove godine poslije ponoći.

Kako je potvrdio MUP ZDK, mladić inicijala B.I. (2004) iz Zavidovića, u 01:45 sati, u ulici Pinkasa Bandta počinio je krađu u trgovačku radnju "Lotus", vlasništvo lica M.A., iz Zavidovića.

Tom prilikom ukradeno je 12 staklenih tegli meda.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "Teška krađa" lice B.I. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada, potvrdili su iz policije. 

# KRAĐA
# MED
# MUP ZDK
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.