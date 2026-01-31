Lopov upao u stan i ukrao PlayStation i dva joysticka

U Ulici fra Grge Martića, u Zenici prekjučer je izvršena teška krađa, kada je, za sada nepoznata osoba ukrala ''PlayStation'' i dva joysticka.

- Dana 29.01.2026. godine, u 01,30 sati, u Ulici fra Grge Martića, od strane nepoznatog lica je izvršena teška krađa u stan, vlasništvo lica H.Š., iz Zenice, kojom prilikom je otuđen ''PlayStation'' i dva joysticka – potvrđeno je iz MUP-a ZDK.

Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske uprave I, koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela "Teška krađa", dodaju iz policije.