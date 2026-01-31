Video / Krađa mobilnog telefona u Starom Gradu: Policija traga za nepoznatom ženskom osobom

U ulici Zelenih beretki, u Starom Gradu Sarajevo, u jednom trgovačkom objektu došlo je do krađe mobilnog telefona.

Prema dostupnim informacijama, kupac je prilikom plaćanja spustila mobilni telefon na pult, nakon čega je napustila objekat, ne primijetivši da je uređaj ostao iza nje.

Ženska osoba koja se nalazila u redu odmah nakon nje iskoristila je nepažnju, uzela mobilni telefon i udaljila se iz objekta.