Detalji drame u Mostaru: Admir Orahovac teško ranio Sašu Slipičevića, obojica od ranije poznati policiji

Orahovac je pucao iz svog stana dok se Slipčević nalazio vani

S. S.

31.1.2026

Prava drama odvijala se u subotu navečer u Mostaru, nakon što je u naselju Centar II,  u ulici Ante Starčevića upucan mušarac.

Kako nam je ranije kazala glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, Ilijana Miloš, policiji je pucnjava prijavljena u 18.10 sati nakon čega su odmah na lice mjesta upućene policijske snage.

- Ozlijeđena osoba je prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje su joj konstatirane teške tjelesne ozljede. Više informacija imat ćemo nakon očevida - kazala je Miloš.

Prema nezvaničnim informacijama Admir Orahovac je pucao na Sašu Slipičevića. Orahovac je pucao iz svog stana dok se Slipčević nalazio vani.

Orahovac je hapšen još 2013. godine kada je s puškom i dvije ručne bombe ušao u kafić, dok je Slipičević hapšen zbog droge.

